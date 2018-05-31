Боевики маскируют под грузовики опасное вооружение: появилось фото

31.05.2018 22:28

Боевики ОРДЛО замаскировали реактивные системы залпового огня «Град» под грузовики.

В соцсети пользователь Micheal Smithson опубликовав соответствующие фото и написал: «Любимый прием российской оккупационной армии маскировать РСЗО под грузовики.

Внимательные увидят БМ-21 на базе модернизированного УРАЛа с дизелем ЯМЗ и кое-что еще».

Источник: donpress.com