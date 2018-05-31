Боевики похвастались "ликвидацией" военной техники ВСУ под Горловкой

31.05.2018 12:02

Сепаратист под никнеймом Ophidian Asp выложил в Сеть кадры, где террористы "Л/ДНР" уничтожают боевые машины украинской армии.

Учитывая успехи ВСУ на Донбассе, оккупантам остается лишь "гордиться" такими "достижениями". Кадры, на которых боевики "Л/ДНР" разбивают технику армии Украинского государства под Горловкой, появились в социальной сети Facebook, передает "Диалог.UA".

Пользователь Интернета, сторонник террористов, рассказал, что запись сделана с дрона. Он похвастался, что российские оккупанты взорвали командный пункт 24-го батальона, склад с боеприпасами, две бронемашины, грузовик и две единицы спецтехники.

Однако на фоне успехов армии Украины на оккупированном востоке такая "победа" "Л/ДНР" кажется просто ничтожной.