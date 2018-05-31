Что замышляет "ДНР": всю ночь по центру Донецка разъезжала тяжелая техника

31.05.2018 13:39

Жители Донецка заметили очередные подозрительные действия со стороны оккупантов. Дончане опять настороже. Ночь с 30 на 31 мая выдалась крайне тревожной. Как сообщают местные в социальных сетях, в центре оккупированного Донецка проезжали колонны тяжелой военной техники, среди которой замечены "Грады" и танки. Колонны двигались с частотой в 5-10 минут, сообщает "Диалог.UA".

Жители Донецка говорят о том, что, несмотря на минскую договоренность и относительное "затишье" в городе, обстрелы все еще продолжаются. Да и массовые перемещения техники явно не к добру. С чем именно связаны эти перемещения, пока точно не известно, но жители настороженно ожидают обострения конфликта на временно оккупированных территориях.

"Что-то всю ночь по Бакинских разъезжала техника. Вроде тихо, а технику гоняют"; "Договорились в Минске об отводе — теперь назад всю технику погнали", — пишут дончане в социальных сетях. "По Розе около 2 часов ночи прошла куча военной техники. Наверно, из РФ пришла помощь? Темно было, но танки и "Грады" точно рассмотрела"; "Подписали они в Минске очередные розовые договоренности, а ситуация не изменилась, как обстреливали, так и продолжают обстреливать прифронтовые города. Чует мое сердце, что обострится ситуации. Моего мужа товарищ военный, так его на казарменный режим в срочном порядке перевели после увольнения", — сообщают очевидцы.

Напомним, что из-за нехватки "военных кадров" "ДНР" начала мобилизовать трактористов, а после и шахтеров.