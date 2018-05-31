Дети оккупированного Донбасса, как одно из видов оружия в руках террористов

31.05.2018 15:20

Четыре года войны на Донбассе показали, что т.н «власть ДНР», в основном, расставляет приоритеты на «военно-патриотическом воспитании детей». Таким образом «власть» пытается воспитать новое поколение солдат-убийц, которые в любой момент будут готовы для исполнения преступного приказа террористов.

Четыре года войны показало, что т.н. «правительство» должным образом не уделяет внимания образованию детей в «республике», а лишь демонстрирует, якобы «успехи» в сфере образования подрастающего поколения.

Если на мирной части Донбасса у детей есть нормальное детство, и они получают надлежащее образование, главной целью которого является развитее ребенка, как творческой, самостоятельной, уверенной в себе личности, то на оккупированных районах Донецкой области все ровным счетом наоборот и ограничивается воспитанием 15-и летнего солдата — готового убивать.

Стоит отметить тот факт, что в «ДНР» вопросами по контролю патриотической работы с детьми занимаются четыре «министерства», а именно: «министерство образования», «министерство спорта», «министерство обороны», «министерство культуры и общественные организации», а в школах «ДНР» обязательными стали часы патриотического воспитания и уроки мужества. Представители «власти ДНР» постоянно принимают участия в подобного рода школьных уроках и единогласно повторяют, что военно-патриотическое воспитание является одним из приоритетов так называемой «республики».

Воспитывают в «ДНР» малолетних солдат не только на школьных уроках, прославляя таких «героев» как Захарченко, Моторола, Гиви и еще ряд других террористов — убийц. Всю основную часть работы военно-патриотического воспитания на себя берут разного рода военно-патриотические и спортивные клубы, созданы по примеру советских. Только давайте не будем забывать, что в советские времена проявление патриотизма ограничивалось пением песен, играми в пионеротрядах, которые понарошку искали в лесах, полях, посадках выдуманных врагов. В советские времена, за хорошую исполнительность или победу в соревновании не давали разбирать настоящее оружие или стрелять с автоматов по направлению «где «фашисты» сидят».

Другое дело это воспитание патриотов в военно-патриотических и спортивных школах «ДНР», где вербуют детей, возрастом до 18 лет, о чем не стесняясь трубят пророссийские СМИ. Потом эти же дети добровольно, на волне юношеской романтики, связывают свою судьбу с террористическими организациями. Данные незаконные бандформирования используют детей, которые согласились воевать с ними плечо-в-плечо в целях пропаганды, для еще большего количества привлечения несовершеннолетних граждан.

Как пример, в 2016-м году в «ДНР» был организован «военно-патриотический» лагерь «Вымпел», в котором детей готовят воевать. Что характерно, так в подобии таких лагерей детям не говорится толком от кого им нужно обороняться и зачем. Их целенаправленно готовят убивать других людей.

Также один из известных среди двадцати клубов такого направления, это клуб «Витязь» в «ДНР», в котором участники, что победили на соревнованиях или сборах отправляют в Москву, во Всероссийский летний лагерь им. Жукова, где с ними проводят обучение более опытные военные инструктора РФ. Вместо символических призов, подарков, которые могут быть интересны детям, ребят отправляют в военные российские лагеря для еще большей промывки мозгов и манипуляции детского сознания. Кем станут такие дети, когда вырастут? И если вообще им удастся дожить до совершеннолетия, если они не будут убиты где-то в поле, принимая участие уже не играх, а в реальных военных действиях. Ведь именно на данный момент над этими детьми проводят свои эксперименты и манипуляции террористы со сломанной психикой, которые умеют только убивать и заниматься мародерством.

Уже сейчас подростки, воспитанные в духе «империализма», так преданны и любящие свою «страну», своего «царя» становятся гражданами, которые не сомневаются в его словах и действиях и которые уже полностью контролируемые, ведомые. Уже сейчас эти подростки готовы отдать свои жизни за насажены им идеалы «русского мира».

Вот на что «власть ДНР» под руководством руки Кремля идет ради денег и славы.

Источник: news.dn.ua