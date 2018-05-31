"Два дня ждал эту новость", - волонтер рассказал о новой победе "третьей силы" на Светлодарской дуге

31.05.2018 07:51

"Третья сила" нанесла сокрушительные удар по оккупационным войскам РФ на Светлодарской дуге 29 мая. У агрессора серьезнейшие потери. Об победах "Третьей силы" на Светлодарской дуге сообщил в Facebook известный украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA".

"Я 2 дня ждал эту новость", - отметил волонтер, уточнив, что речь о серьезном ударе по силам оккупанта на Светлодарской дуге. Ночью во вторник, 29 мая, "Третья сила" выследила и уничтожила там аж 2 боевые машины пехоты врага. От первой остались одни обломки, вторую серьезно повредили. Ремонтировать ее будут очень долго.

"Корректировали огонь через мощный тепловизор", - уточнил Мысягин, добавив, что теперь в рядах врага паника, - "не знают, как технику от укропов прятать".

Он также уточнил, что технику уничтожили у того подразделения, у которого ранее разгромили дорогущие российские машины РЭБ. "На Светлодарской дуге уничтожают их технику, под Докучаевском вчера продолжили уничтожать и вот и до большого района Северодонецка добрались. Нигде им покоя нет", - постебался блогер.