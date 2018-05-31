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КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы
31.05.2018 13:21
Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения ООС в Донбассе с 1 июня будут работать с 06:00 до 20:00.
В распоряжении командующего Объединенных сил сказано, что на летний режим работы будут переведены:
— дорожный коридор Стаханов — Золотое — Горное — Лисичанск — КПВВ Золотое;
— дорожный коридор Горловка — Бахмут — КПВВ Майорское;
— дорожный коридор Донецк — Курахово — КПВВ Марьинка;
— дорожный коридор Донецк — Мариуполь (через Мариуполь) — КПВВ Новотроицкое;
— дорожный коридор Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь — КПВВ Гнутово (с. Пищевик);
— дорожный коридор Станица Луганская — Счастье — Новоайдар — КПВВ Станица Луганская.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, график, пункты пропуска, КПВВ, ООС
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