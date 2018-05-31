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Кремль нашел замену Суркову: "куратором" террористических "Л/ДНР" станет КГБист Бабич
Владислава Суркова на посту "куратора" террористических "республик" Донбасса заменит Михаил Бабич.
Ранее Украина отвергла его кандидатуру в качестве российского посла. О назначении Бабича "куратором" террористических "Л/ДНР" сообщило кремлевское издание "Коммерсант", передает "Диалог.UA".
Ссылаясь сразу на несколько высокопоставленных источников, СМИ Кремля подтвердило слухи, что "режиссер войны на Донбассе" Сурков скоро перестанет быть советником агрессора Владимира Путина по украинскому вопросу. На его место пророчили несколько кандидатов, начиная от либерала Григория Явлинского, заканчивая выходцем из спецслужб РФ Михаилом Бабичем.
Выбор пал на последнего, что очень красноречиво говорит о намерениях Кремля по Донбассу. Примечательно, что в 2016 году Москва пыталась посадить бывшего КГБиста Бабича на пост посла РФ в Украине, но Киев категорически отказался. Сейчас он является полпредом в Приволжском федеральном округе РФ. Стоит отметить, что, по данным журналистов, на сегодняшний день Сурков уже практически не уделяет внимания созданным им же протекторатам Кремля "Л/ДНР".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, КГБ, ДНР, ЛНР, Сурков, куратор, РФ
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