Медведчук заявил о необходимости прямых переговоров Украины с «ДНР/ЛНР»

31.05.2018 21:05

Участник гуманитарной подгруппы по Донбассу, лидер движения"Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук призвал украинскую власть к переговорам с представителями группировок «ДНР/ЛНР». Об этом сообщает «112 Украина».

«Если мы хотим восстановить мир на Донбассе, прекратить военные действия, то недостаточно „нормандского формата“, необходимо вести прямой диалог с руководителями Луганска и Донецка, садиться за стол переговоров, искать компромиссы. Это единственный способ вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс», — заявил Медведчук.

Ранее с аналогичным заявлением выступил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Парламенте Юрий Бойко.

30 мая в Минске прошли переговоры в рамках работы Трехсторонней контактной группы. Профильная подгруппа по гуманитарным вопросам не смогла достигнуть договоренности для продвижения в вопросе обмена удерживаемыми лицами. Украинская сторона и представители группировок «ДНР/ЛНР» обвинили друг друга в срыве переговоров.

Последний обмен пленными на Донбассе состоялся 27 декабря 2017 года. Украинская сторона получила 73 своих граждан в обмен на 233 помилованных осужденных.