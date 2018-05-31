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Архив - Донецкая область

На оккупированной территории Донбасса очередная пьянка привела к убийству

31.05.2018 10:21
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На оккупированной территории Донбасса очередная пьянка привела к убийству

Употребление спиртных напитков на оккупированных территориях Донбасса достигает своего предела. В магазинах дешевле купить бутылку водки, чем сосиски или кусок мяса.

Братская Россия продолжает спаивать мирных жителей оккупированного Донбасса. Действительно ведь легче напиться и забыть все происходящее. Самое страшное то, что употребление спиртных напитков приводит к трагедиям.

Так, в оккупированном Торезе произошло очередное убийство. Во время распития спиртных напитков жена ударила кухонным ножом своего мужа, который от полученного ранения скончался.

Что бы скрыть преступление женщина постирала одежду мужа и позвонила в скорую помощь, сообщив, что ее муж умер от сердечного приступа. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают "Ведомости Донбасса".

Понятное дело, что прибывшая «скорая» констатировала смерть мужчины, а медицинские эксперты подтвердили смерть от удара ножом.

Позже, 54-летняя женщина созналась в убийстве и теперь ей грозит 15 лет тюремного заключения.



Теги: Россия, Донбасс, Торез, СМИ, убийство, оккупация, спиртное, пьянство
 
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