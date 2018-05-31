Почему диалог с "Л/ДНР" - фатальная ошибка: цель Кремля - доказать "гражданскую войну" на Донбассе - Тука

31.05.2018 15:42

Российские кураторы, которые руководят боевиками, разрабатывают специальную стратегию "прямых" переговоров между Киевом и "Л/ДНР", чтобы не выглядеть стороной конфликта.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook прокомментировал идею "прямых" переговоров с главарями "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

"Цель Кремля - повторить в Украине сценарий Приднестровья. Во время встречи с вице-премьером Молдовы я услышал: стратегическая наша ошибка заключается в том, что мы согласились на "прямые переговоры с ПМР"", - написал Тука.

По его мнению, эту идею постоянно проталкивает Кремль, продвигая тезис "нас_там_нет" и "на_Востоке_идет_гражданская_война". "После начала "прямых переговоров" в следующую минуту Москва сделает "шаг в сторону", мол, "вот теперь и договаривайтесь между собой".

Выставив своих марионеток как полноценную сторону переговоров, Кремль мгновенно займет позицию "наблюдателя и миротворца", снимая с себя всякую ответственность", - добавил Георгий Тука.