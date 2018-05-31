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Потери в войне против оккупантов РФ: за 2018 год на Донбассе погибло 107 мирных жителей - ОБСЕ
На специальном заседании Совета Безопасности ООН назвали количество мирных жителей, которые погибли в ходе военного конфликта за 2018 год.
Глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан озвучил, что с начала 2018 года на Донбассе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 107 смертей мирных жителей, передает "Диалог.UA".
"С января текущего года СММ ОБСЕ зафиксировала более 100 тыс. нарушений прекращения огня после недолгой паузы в боевых действиях, после чего они возобновились", - отметил он. Кроме того, наблюдатели активно фиксируют обстрелы объектов гражданской инфраструктуры.
"С начала года Миссия подтвердила гибель 107 мирных жителей, большинство из них погибло в результате артобстрела либо подорвалось на минах или самодельных взрывных устройствах. Большинство случаев произошло в апреле - мае", - констатировали в ОБСЕ.
Теги: Донбасс, война, ООН, конфликт, потери, обстрелы, оккупанты, СММ ОБСЕ, РФ
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