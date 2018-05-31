В центре Донецке всю ночь разъезжала тяжелая техника

31.05.2018 08:29

Ночь на 31 мая 2018 года для жителей оккупированного Донецка оказалась неспокойной. Особенно для жителей центральных районов. Местные жители слышали, как с периодичностью в 5-10 минут проезжали колоны военной техники. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передают "Ведомости Донбасса".

«Что-то всю ночь по Бакинских разъезжала техника. Вроде тихо, а технику гоняют», — сообщают местные жители.

«Договорились в Минске об отводе — теперь назад всю технику погнали», — пишут очевидцы в социальных сетях.

«По Розе около 2 часов ночи прошла куча военной техники. Наверно из РФ пришла помощь? Темно было, но танки и грады точно рассмотрела», — сообщает дончанка.

С чем связаны данные перемещения пока остается загадкой, но местные жители оккупированного Донецка предполагают, что необходимо ждать обострения ситуации.

«Подписали они в Минске очередные розовые договоренности, а ситуация не изменилась, как обстреливали — так и продолжают обстреливать прифронтовые города. Чует мое сердце, что обостриться ситуации. Моего мужа товарищ военный, так его на казарменный режим в срочном порядке перевели после увольнения», — сообщает жительница Донецка.