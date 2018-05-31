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В центре Донецке всю ночь разъезжала тяжелая техника
Ночь на 31 мая 2018 года для жителей оккупированного Донецка оказалась неспокойной. Особенно для жителей центральных районов. Местные жители слышали, как с периодичностью в 5-10 минут проезжали колоны военной техники. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передают "Ведомости Донбасса".
«Что-то всю ночь по Бакинских разъезжала техника. Вроде тихо, а технику гоняют», — сообщают местные жители.
«Договорились в Минске об отводе — теперь назад всю технику погнали», — пишут очевидцы в социальных сетях.
«По Розе около 2 часов ночи прошла куча военной техники. Наверно из РФ пришла помощь? Темно было, но танки и грады точно рассмотрела», — сообщает дончанка.
С чем связаны данные перемещения пока остается загадкой, но местные жители оккупированного Донецка предполагают, что необходимо ждать обострения ситуации.
«Подписали они в Минске очередные розовые договоренности, а ситуация не изменилась, как обстреливали — так и продолжают обстреливать прифронтовые города. Чует мое сердце, что обостриться ситуации. Моего мужа товарищ военный, так его на казарменный режим в срочном порядке перевели после увольнения», — сообщает жительница Донецка.
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, бронетехника, военная техника, соцсети, Минские договоренности
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