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В Донецк и Горловку прибыли новые «кураторы» из РФ
31.05.2018 11:22
30 мая 2018 года в оккупированные города Донецк и Горловка прибыли новые «кураторы» из России.
Об этом «Ведомостям Донбасса» сообщил источник в т.н «силовом ведомстве ДНР».
«Вчера, 30 мая 2018 года (прим. редакции) в наших рядах перестановки. Прибыли новые «кураторы» из РФ.
Пока занимаются распределением, а что дальше для всех большой секрет. Связано с футболом в России и небольших изменений во власти в РФ»,- сообщил источник.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Горловка, Чемпионат мира по футболу, ДНР, кураторы, РФ
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