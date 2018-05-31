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Архив - Донецкая область

В Донецке предлагают работу: собирать деньги для детей инвалидов

31.05.2018 19:21
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В Донецке предлагают работу: собирать деньги для детей инвалидов

В оккупированном Донецке появилась новая мошенническая схема - собирать деньги на помощь детям инвалидам и тяжелобольным детям. Собранные деньги идут прямо в карманы мошенников. Подобные вакансии появились на сайтах работы в Донецке.

Постоянный читатель издания прислал переписку с работодателями, которые предлагают подобные вакансии.

Работодатели предлагают работать т.н. «промоутером волонтером» и собирать деньги на помощь больным детям. Предлагают зарплату от 50% от собранных средств, а так же ставку. Так же лже-работодатели заверяют, что «менты» не тронут и можно спокойно работать. Плюс ко всему за каждого приведенного человека на «работу», работодатель обещает 500 рублей премии.

Источник: news.dn.ua



Теги: Донецк, Донбасс, дети, деньги, работа, мошенничество, оккупация, инвалиды, соцсети
 
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