В Донецке пропал один из лидеров боевиков ДНР

31.05.2018 08:00

С 11 мая 2018 года об лидере боевиков ДНР Александре Ходаковском нет никаких известий. Ходаковский открыто критикует лидера боевиков Захарченко и планирует занять его место в предыдущих «выборах».

Об исчезновении Ходаковского сообщил украинский блогер Necro Mancer, который так же опубликовал скрин последних посещений боевика социальных сетей, передает news.dn.ua.

«Пропал мальчик, зовут Дядя „Скиф“. Волнуюсь Ходаковский, Если бы он только из соцсетей пропал, я бы не переживал. Боюсь за него», — написал блогер.