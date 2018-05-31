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В Донецке в районе аэропорта гремят взрывы и идет дым: напуганные дончане пишут о странных звуках
Вчера странные звуки в оккупированном Донецке раздавались примерно с 21:00. В соцсетях местные пишут, что в районе Донецкого аэропорта прогремел взрыв.
Жители оккупированного российского боевиками города сообщают, что после "баха" в районе аэропорта был виден дым, передает "Диалог.UA".
Официальной информации по поводу произошедшего на данный момент нет, дончане не скрывают, что напуганы развернувшимися ночными боевыми действиями.
"Люди, что это, снова началось? Ребенок криком кричит, мы сами испугались", "Через закрытые окна трудно различить, что именно, кто знает, откуда и что бахает", "Слышим мощные взрывы", "Машины с мигалками понеслись", "Боже, так сильно бахнуло", - пишут в донецких пабликах горожане. Они также сообщают о серии непонятных взрывов, которые с небольшими перерывами раздаются на окраине оккупированного города.
Пока не появилась информация о жертвах среди мирных жителей.
Теги: Донецк, Донбасс, жертвы, боевики, взрывы, Донецкий аэропорт, соцсети
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