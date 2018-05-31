В Горловке из-за отсутствии еды местным жителям приходится есть собак

31.05.2018 07:44

Гуманитарная и экономическая катастрофы на оккупированных территориях, которые с каждым днем усложняются, приводит мирных жителей к радикальным мерам. Безработица, высокие цены и издевательства боевиков дополнительно выводят людей из жизненного равновесия.

Источник «Ведомостей Донбасса» в рядах боевиков оккупированной Горловки сообщил, что в Горловке участились случаи, когда из-за отсутствия еды местные жители едят домашних животных — собак и котов.

«Да, что тут говорить, если военным не платят, что говорить о гражданских. Вот недавно случай был, когда каннибала поймали, так а о поедании собак вообще никто не сказал и не собирается говорить. Только я знаю в поселке Кораленко семья безработных 3 или 4 собаки съели уже.

Полиция пришла помахала головой и все. Вот так вот выживают люди, как могут. Я думаю в ближайшее время у нас на рынках появится мясо собак по низкой цене. Ну, а что людям делать? Бездомных собак много на улице...», — сообщил источник.