В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ

31.05.2018 16:21

Сегодня, 31 мая 2018 года в оккупированную Горловку прибыло подкрепление из Российской Федерации. Зашла техника, вагоны с ДТ, живая сила. Об этом сообщил источник "Ведомостей Донбасса" в т.н «силовых ведомствах ДНР».

«Сегодня к нам зашло подкрепление из России. Несколько танков, БМП и рядовые солдаты. После переговоров в Минска, как-то зашевелилось движение и пошла наконец-то помощь. Договорились (смеется — примечание редакции)», — сообщил источник.

Напомним, что после обострения в оккупированной Горловке, боевики ДНР обратились за помощью в РФ, но получили отказ до завершения чемпионата мира по футболу.

После очередных «Минских переговоров» для боевиков ДНР все-таки зашло подкрепление.