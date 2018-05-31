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Архив - Донецкая область

В ВСУ отрицают, что в поселке под Горловкой -критическая ситуация, но говорят об обстреле домов боевиками

31.05.2018 19:38
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В ВСУ отрицают, что в поселке под Горловкой -критическая ситуация, но говорят об обстреле домов боевиками

Информация о том, что в поселке Пивденное (Чигари) Донецкой области сложилась критическая ситуация у местных жителей не соответствует действительности.
Об этом заявили в пресс-службе 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, передает novosti.dn.ua.

«Распространена некоторым интернет-ресурсами информация о критической социальной и гуманитарной ситуации в поселке Пивденное (Чигари), что в окрестностях Горловки не соответствует действительности. Объединенные силы оказывают необходимую помощь гражданам указанного населенного пункта», – говорится в сообщении.

Также в бригаде подчеркнули, что позиции Объединенных сил расположены за пределами Пивденного.

«В то же время российско-оккупационные войска, с целью запугивания мирных жителей и дестабилизации обстановки, прибегают к систематическим обстрелам этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов и минометов. Огонь по защитникам Пивденного почти не ведется», – добавили в пресс-службе.

Спикер штаба ООС Виктор Шубец во время брифинга сегодня днем обвинил боевиков в обстреле домов жителей Пивденного.

«Противник изменил тактику и в последнее время прибегает к систематическим обстрелам этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов и минометов. Основной целью врага является уничтожение жилых домов и запугивание местных жителей», – сказал Шубец.

Ранее координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин заявил, что в Пивденном местные жители просят противоборствующие стороны обеспечить режим прекращения огня, чтобы без угрозы для жизни покинуть свои дома и выехать на безопасную территорию.



Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, Горловка, оккупация, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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