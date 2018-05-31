«Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва

31.05.2018 16:39

Жители оккупированного Донецка в соцсетях сообщают, что сегодня около 16:00 в городе был слышен громкий звук мощного взрыва, передает donpress.com.

Так, дончане отмечают, что от резкого звука в комнатах закрылись двери, как от взрывной волны. Люди пишут в комментариях:

«Ого щас бахнуло! Шторы внутрь комнаты залетели…»

«15.58 Донецк ф-ка игрушек. ого где-то бахнуло! очень далеко. один раз. звука почти не слышно было, но двери в доме клацнули, как от взрывной волны».

«Донецк 15−57 что-то грохнуло!»

«Разрыв в СЗ направлении, глухой через закрытые окна».