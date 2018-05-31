- Поставили ультиматум: в "ДНР" возмущены "провокациями" Киева и угрожают ВСУ14:19
- Что замышляет "ДНР": всю ночь по центру Донецка разъезжала тяжелая техника13:39
- КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы13:21
- В ОБСЕ зафиксировали десятки танков под Донецком и Луганском 12:58
- Потери в войне против оккупантов РФ: за 2018 год на Донбассе погибло 107 мирных жителей - ОБСЕ12:41
- В Донецке назревает "автомобильная катастрофа": бензина нет нигде12:19
- Боевики похвастались "ликвидацией" военной техники ВСУ под Горловкой12:02
- Эксперт: украинские политики опасаются голосующих на выборах переселенцев. ВИДЕО11:40
- В Донецк и Горловку прибыли новые «кураторы» из РФ11:22
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"10:58
Жители поселка в Донецкой области просят «тишины», чтобы покинуть свои дома
Жители Чигарей (часть поселка Пивденное, до переименования – Ленинское, расположен под Торецком) просят о режиме «тишины» от противоборствующих сторон, чтобы без угрозы для жизни покинуть свои дома и выехать на безопасную территорию.
Об этом сообщил координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. По его словам, просьбу о помощи озвучила местная активистка, передают novosti.dn.ua.
После эскалации конфликта на данном участке (после 9 мая 2018 года) страдают мирные жители этого поселка, а также других окраин Торецка. Жители Чигирей не могут выехать из поселка на автотранспорте из соображений безопасности. Каплин сообщил, что в поселке осталось всего пять авто, два сгорели накануне в результате попадания снарядов.
«По словам мирных жителей, с начала эскалации в поселке было повреждено более 50 домов, в том числе 6 домов было уничтожено огнем до фундамента. Вчера, во время звонка догорал очередной дом...», - сообщил Каплин.
Он добавил, что в Торецке и подчиненных населенных пунктах на данный момент находятся около 30 жителей Чигарей. Еще около 30 человек выехало на неподконтрольную украинской власти территорию Горловки.
Теги: Донбасс, Горловка, дом, пожар, конфликт, повреждения, обстрелы, гуманитарная катастрофа, Торецк
- В «ДНР» рассказали о последствиях обстрела в Горловке
- В ОБСЕ сообщили о повреждении жилого дома в результате обстрела Саханки
- В Авдеевка из-за обстрелов сгорел частный дом (ФОТО)
- Из-за обстрелов боевиков жители Новоазовского района остались без света и газа, а в оккупированном Зайцево поврежден жилой дом
- В прифронтовой Красногоровке из-за обстрелов боевиков поврежден дом
- Из-за обстрелов боевиков пожар уничтожил два жилых дома в Станице Луганской
- Поставили ультиматум: в "ДНР" возмущены "провокациями" Киева и угрожают ВСУ14:19
- Что замышляет "ДНР": всю ночь по центру Донецка разъезжала тяжелая техника13:39
- КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы13:21
- В ОБСЕ зафиксировали десятки танков под Донецком и Луганском 12:58
- Потери в войне против оккупантов РФ: за 2018 год на Донбассе погибло 107 мирных жителей - ОБСЕ12:41
- В Донецке назревает "автомобильная катастрофа": бензина нет нигде12:19
- Боевики похвастались "ликвидацией" военной техники ВСУ под Горловкой12:02
- Эксперт: украинские политики опасаются голосующих на выборах переселенцев. ВИДЕО11:40
- В Донецк и Горловку прибыли новые «кураторы» из РФ11:22
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"10:58
- Поставили ультиматум: в "ДНР" возмущены "провокациями" Киева и угрожают ВСУ14:19
- Туристам "понравится": появились новые печальные фото из Крыма13:58
- Что замышляет "ДНР": всю ночь по центру Донецка разъезжала тяжелая техника13:39
- КПВВ на Донбассе переходят на летний режим работы13:21
- В ОБСЕ зафиксировали десятки танков под Донецком и Луганском 12:58
- Потери в войне против оккупантов РФ: за 2018 год на Донбассе погибло 107 мирных жителей - ОБСЕ12:41
- В Донецке назревает "автомобильная катастрофа": бензина нет нигде12:19
- Боевики похвастались "ликвидацией" военной техники ВСУ под Горловкой12:02
- Эксперт: украинские политики опасаются голосующих на выборах переселенцев. ВИДЕО11:40
- В Донецк и Горловку прибыли новые «кураторы» из РФ11:22
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Вещи, которые «забирают» счастье