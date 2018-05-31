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Архив - Донецкая область

Жители поселка в Донецкой области просят «тишины», чтобы покинуть свои дома

31.05.2018 10:39
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Жители поселка в Донецкой области просят «тишины», чтобы покинуть свои дома

Жители Чигарей (часть поселка Пивденное, до переименования – Ленинское, расположен под Торецком) просят о режиме «тишины» от противоборствующих сторон, чтобы без угрозы для жизни покинуть свои дома и выехать на безопасную территорию.

Об этом сообщил координатор гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. По его словам, просьбу о помощи озвучила местная активистка, передают novosti.dn.ua.

После эскалации конфликта на данном участке (после 9 мая 2018 года) страдают мирные жители этого поселка, а также других окраин Торецка. Жители Чигирей не могут выехать из поселка на автотранспорте из соображений безопасности. Каплин сообщил, что в поселке осталось всего пять авто, два сгорели накануне в результате попадания снарядов.

«По словам мирных жителей, с начала эскалации в поселке было повреждено более 50 домов, в том числе 6 домов было уничтожено огнем до фундамента. Вчера, во время звонка догорал очередной дом...», - сообщил Каплин.

Он добавил, что в Торецке и подчиненных населенных пунктах на данный момент находятся около 30 жителей Чигарей. Еще около 30 человек выехало на неподконтрольную украинской власти территорию Горловки.



Теги: Донбасс, Горловка, дом, пожар, конфликт, повреждения, обстрелы, гуманитарная катастрофа, Торецк
 
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