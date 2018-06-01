День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»

01.06.2018 20:24

Ежегодно, начиная с 1950 года 1 июня отмечается Международный день детей. Этот день призван привлечь внимание общественности к проблемам детей, напоминая каждому взрослому человеку о необходимости защищать права ребенка.

В нашем обществе довольно часто нарушают права ребенка. Нас воспитывали в советские годы, где не имели особого понимания, что у ребенка могут быть права. В современном мире, постсоветские страны все чаще и чаще прибегают к принципу Запада, где уважают и соблюдают права детей.

С начала момента агрессии РФ на Донбассе прошло четыре года, в результате которой были созданы фейковые республики «ЛДНР». В этот период военного конфликта погибло 138 детей, плюс еще стоит учитывать 80 детей сбитого военными РФ Boeing рейса МН 17, и того – 218 детей. Еще 250 тысяч были вынуждены бежать от военных действий, а на временно оккупированных территориях осталось жить более 30 тысяч детей.

Но особый цинизм в том, что т.н. «власть ДНР», под эгидой Кремля активно продолжает размахивать фотографиями убиенных детей за все время военного конфликта на Донбассе, обвиняя во всех тяжких грехах Украину.

Говоря о нарушениях прав ребенка на оккупированных территориях Донбасса есть привести множество примеров. Использование школьников и студентов в пропагандистских целях, принуждение к вступлению в военно-патриотические организации, участия в различных общественных, патриотических, социальных акциях, флешмобах «ДНР» для красивой картинки для росСМИ, все это инструмент пропаганды. В «ДНР» даже не задумываются, что все это и ряд других действий «власти» является нарушением прав ребенка, за что на показательном уровне сама же «власть», якобы борется.

Так, привлечение подростков к незаконным бандформированиям или к боевым военным действиям является вопиющем случаем нарушения прав ребенка. Эти дети являются носителями убеждения взрослых, мозги которых пронизаны ватой до кости, что Украина — это плохо, а жизнь в «ДНР» — сказка и негде не хорошо, как здесь.

«Власть ДНР» пытается разными способами замаскировать реальность бытия и жизни в «республике» и показать всю красоту картинки для ТВпропагандистов, что дети «ДНР» всем обеспечены. Они, якобы, получают полноценное образование и ездят на разные конкурсы и отдых в РФ. Но тщательно скрывается тот факт, что с дипломами «ДНР» никуда не берут. Дети с ОРДЛО не могут учится даже в вузах РФ, хотя нам так красочно описывают росСМИ все наоборот. Кому нужны фейковые дипломы?

Разве это соблюдение прав ребенка, если под угрозой плохой оценки или не сдачи экзамена учителя терроризируют детей, если те не хотят выходить на разного рода акции или общественные работы.

Так, выходя на различные, непонятные детям, митинги в поддержку, например, Путина или против Трампа, детей заставляют играть. То им нужно из себя стоить измученных, побитых жизнью подростков, то нужно улыбаться и сеять вокруг радость. И что характерно, так это все «добровольно».

Ну естественно почему же не сделать то, что хотят учителя, ведь на кону как минимум плохие оценки, а как максимум привлечение в местную «полицию» родителей и проведение там «воспитательной беседы».

Какие могут быть права у детей, что проживают в квазиреспубликах, которые даже не могут, бояться выразить свою точку зрения, которых обязали идти, как стадо баранов за своим «вождем».

Вот оно соблюдение прав ребенка в недореспублике. Вот кого по-настоящему готовят террористы – послушных малолетних убийц, которые не по своей воле стали такими обозленными и с поломанной психикой.

Источник Ведомости Донбасса.