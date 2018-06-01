КПВВ меняют режим работы

01.06.2018 15:08

На Луганщине контрольные пункты въезда-выезда, находящихся в районе проведения операции Объединенных сил, переходят на летний режим работы.

Об этом корреспонденту "Трибун" сообщили в пресс-службе Лисичанского пограничного отряда.

"С 1 июня 2018 контрольные пункты въезда-выезда "Станица Луганская" и "Золотое" Лисичанского пограничного отряда, действующего в составе Объединенных сил переходят на летний период работы, из-за чего устанавливается новый график работы. В частности, контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 06.00 до 20.00. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в весенний период контрольные пункты работали с 7.00 до 18.30", - отметили в Лисичанском погранотряде.

В связи с этим, Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.

КПВВ в Донецкой области будут работать по такому же графику.