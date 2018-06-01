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Молодежь Донецка рассказала, где планирует работать после завершения учебы
Журналисты "Радио Свобода" узнавали у молодежи временно оккупированного Донецка о том, где она планирует работать после окончания обучения
Один из респондентов сказал, что еще не знает, что будет делать, но планирует оставаться в Донецке.
Еще один респондент также отметил, что еще не определился с тем, что планирует делать, но у него есть еще год, чтобы подумать над этим вопросом.
Молодой человек заявил, что будет работать там, "куда вуз пристроит". Он надеется, что его устроят в "надежное место".
Местный житель рассказал, что планирует работать "на каком-нибудь заводе". Он добавил, что его уже звали на стажировку и, возможно, он на нее пойдет.
Еще один парень отметил, что после окончания университета планирует работать на предприятии РП РЭК. На данный момент он там работает электромонтёром оперативно-выездной бригады. Респондент и дальше планирует продолжать там работать, надеется на карьерный рост.
Житель Донецка сказал, что планирует найти работу.
Еще один респондент заявил, что уже окончил вуз, но пока не работает - собирается пойти на собеседование.
Источник 112.
Теги: Донецк, Донбасс, работа, молодежь
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