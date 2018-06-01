- На каких водоемах Донецкой области можно купаться без риска для жизни и здоровья21:06
- День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»20:24
- В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей20:06
- Молодежь Донецка рассказала, где планирует работать после завершения учебы19:04
- В Донецке горела многоэтажка. Погиб мужчина18:39
- В Донецка заметили колону военной техники, которая двигалась по центру города18:20
- В "ДНР" знают причину дефицита бензина и посетовали, что при Украине эта проблема решалась быстро17:36
- Луценко: Боевики признали, что обстреляли Железное и убили 15-летнюю девочку16:01
- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде15:28
На каких водоемах Донецкой области можно купаться без риска для жизни и здоровья
Сегодня первый день лета, хотя и не очень теплый для такого времени года. Но впереди еще немало жарких дней. Некоторые любители отдыха на природе успели окунуться в воду еще в мае. Сейчас же наступает сезон отпусков, поэтому возможность побывать на пляже появится у многих. Самыми излюбленными и доступными местами отдыха были и остаются городские водоемы. Сюда всегда ближе всего добираться. А затем электричками и автобусами жители Донбасса отправляются в Щурово, Лиман, Святогорск, пишет Знамя индустрии.
Не утратили популярности озера Славянска и Славкурорта. Но все ли так прекрасно и безопасно, как привыкли считать отдыхающие?
В какие водоемы области не желательно входить, тем более окунаться и плавать, дабы чего не вышло? А какие, наоборот, принесут пользу организму и укрепят здоровье?
На этот вопрос изданию «Знамя Индустрии» отвечает заведующая отделом наблюдений и профилактики неинфекционных заболеваний Донецкого лабораторного центра МОЗ Украины Татьяна Павловна Чайка:
— Пригодными для купания являются те водоемы, на берегу которых оборудованы базы отдыха, расположены детские лагеря и есть все условия для нормального пребывания людей. Там всегда берут пробы воды на анализ. Больше всего таких безопасных водоемов находится в Щурово, Брусино, Славянске, Лимане.
К слову, что касается Лимана, то в этом месте, например в районе Голубых озер, расположено немало детских оздоровительных лагерей. Поэтому разрешение на купание детей должен выдавать врач данных детских оздоровительных учреждений. Это приписано санитарными правилами. Врач должен определить, достаточно ли здоровы дети для купания.
Также Татьяна Павловна не рекомендует купаться в тех местах, которые для этого не оборудованы. Никто никогда не исследует воду таких водоемов. После купания в такой водичке можно выйти на берег с букетом инфекций и дальше пожинать плоды такого отдыха.
Теги: Донбасс, безопасность, Донецкая область, водоем
- На каких водоемах Донецкой области можно купаться без риска для жизни и здоровья21:06
- День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»20:24
- В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей20:06
- Молодежь Донецка рассказала, где планирует работать после завершения учебы19:04
- В Донецке горела многоэтажка. Погиб мужчина18:39
- В Донецка заметили колону военной техники, которая двигалась по центру города18:20
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске17:54
- В "ДНР" знают причину дефицита бензина и посетовали, что при Украине эта проблема решалась быстро17:36
- Луценко: Боевики признали, что обстреляли Железное и убили 15-летнюю девочку16:01
- РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН1715:45
- На каких водоемах Донецкой области можно купаться без риска для жизни и здоровья21:06
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- День защиты детей: Как соблюдают права ребенка в «ДНР»20:24
- В мае на Донбассе погибли 10 мирных жителей20:06
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Лукашенко считает, что Россия не заинтересована в завершении войны на Донбассе и в Сирии19:29
- Молодежь Донецка рассказала, где планирует работать после завершения учебы19:04
- В Донецке горела многоэтажка. Погиб мужчина18:39
- В Донецка заметили колону военной техники, которая двигалась по центру города18:20
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске17:54
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Сразу "хочется работать": в сети показали зарплаты врачей в оккупированном Луганске
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ