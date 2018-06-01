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Новый "тур" лидера боевиков Захарченко: «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал»
Эта горькая правда о «немного потерпеть» высмеивается уже даже в российских сериалах, которые показывают молодежи, и из которых эта самая молодежь черпает истину о сущности жизни в России.
Вот и некая республика, величающая себя «ДНР», живет по тем же принципам, что и русские, — все терпит и ждет. Терпит нищету, ждет зарплаты. Работники Докучаевского флюсо-доломитного комбината не исключение. Однако, ребятам с ДФДК повезло побольше, чем некоторым трудягам других заводов и шахт, которые еще хоть как-то, но функционируют.
Недавно Докучаевск посетил лично господин Захарченко. И местные жители, не поняв зачем вождь посетил их город, скооперировавшись, попытались выяснить что же все-таки привнес визит Александра Владимировича в их городишко.
Оказалось, рабочие с ДФДК теперь в долгу перед Захарченко. Если б не его приезд, то им бы до сих пор не выплатили зарплаты за март. Не будем уже акцентировать внимание на том, что зарплаты выплатили не в полном объеме, а только половину. Ведь даже эти пару тысяч рублей (около 800 гривен) для рабочих уже праздник.
В свете всего происходящего, предлагаем Александру Владимировичу ежедневно ездить с туром «Накорми народ к моему приезду, чтоб он много не возникал» по всей псевдореспублике. Возможно, тогда украденные псевдочиновниками деньги из копеечного бюджета будут доходить до голодных работяг.
Источник Ведомости Донбасса.
Теги: Донбасс, Докучаевск, зарплата, Захарченко
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