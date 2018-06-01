РФ готовится обвинить боевиков "Л/ДНР" в трагедии МН17

01.06.2018 15:45

Публицист прогнозирует боевикам, воюющим на стороне России, самое незавидное будущее и предательство со стороны страны-покровителя. О том что Российской Федерации необходимо "слить" международным органам предводителей террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" и все обвинения за уничтожение малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году свалить на них, Александр Невзоров сказал в эфире радио "ЭхоМосквы", сообщает "Диалог.UA".

Он уверен, правительство РФ потерпело неудачу в "информационном поединке" в деле о крушении самолета. И сейчас Кремлю остается лишь искать способы избежать наказания. "В этом случае надо было быстренько найти крайних и повесить на них всю ответственность за преступление, потому что все можно всегда объяснить чьей-то глупой самодеятельностью, тем паче что захватившие Донбасс уголовники – это все равно расходный материал, от которого все равно рано или поздно придется избавляться. И сейчас появилась возможность избавиться от них красиво и с очень большой пользой", – говорит публицист Невзоров. Он считает, что Москва может "заложить" террористических лидеров и обвинить их в содеянном, а сама - остаться безнаказанной. Но у Кремля "не хватит гибкости", чтобы это провернуть.