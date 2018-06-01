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Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ в районе ООС на Донбассе в первый день лета

01.06.2018 09:30
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Ситуация на КПВВ в районе ООС на Донбассе в первый день лета

Контрольные пункты въезда-выезда с районе проведения операции Объединенных сил сегодня начали работу в 06:00, - сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда, передает ОстроВ.
"Контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения открылись вовремя, граждане воспользовались возможностью пересечь линию соприкосновения с самого утра", - говорится в сообщении.
Так, уже в шесть часов утра на КПВВ "Гнутово" по маршруту на выезд на временно оккупированную территорию было 30 автомобилей, на въезд – 10. При этом в обоих направлениях не было людей, которые пересекают КПВВ в пешем порядке.
На КПВВ "Новотроицкое" утром было до сорока автомобилей и тридцать человек в обоих направлениях.
Ранее сообщалось, что с 1 июня 2018 года и в течение всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные мероприятия во всех контрольных пунктах въезда - выезда (КПВВ), действующих на линии соприкосновения, будут осуществляться с 06.00 до 20.00.


 
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