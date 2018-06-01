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Архив - Донецкая область

Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде

01.06.2018 15:28
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Славянск готов покупать не индийскую АКДС вакцину, но негде

Славянск ищет поставщика АКДС вакцин не индийского производства.
Просьба о поставках в аптеки города подобных препаратов была озвучена в петиции, которая собрала достаточное количество подписей и была рассмотрена на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения, пишет Знамя индустрии.
Главным врачом КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи г.Славянска» были направлены письма в 11 аптечных учреждений города с предложением по закупке таких вакцин и реализацией их за средства родителей. Ответ был получен только от одной фармацевтической компании - об отсутствии поставок вышеупомянутых препаратов в Украине в первом полугодии текущего года.
Славянск отдел здравоохранения обещает отслеживать ситуацию с поставками и своевременно оповещать граждан о возможности приобретения вакцины на веб-портале Славянского городского совета.



Теги: Донбасс, Индия, Славянск, вакцина
 
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