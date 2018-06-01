«У нас можно торговать фальшивой водкой, давать взятки и организовывать теракты», — активист о беспределе в Торецке

01.06.2018 13:50

Прифронтовой Торецк рядом с линией разграничения в Донецкой области фактически забыт областными и всеукраинскими властями и предоставлен сам себе — именно это стало причиной отсутствия каких-либо демократических изменений в населенном пункте.

Впервые за долгое время 18 мая и 21 мая этого года Торецк пострадал от обстрелов со стороны оккупированной Горловки — линия фронта проходит в нескольких километрах от города. О недавних «прилетах» из «ДНР» и результатах введения военно-гражданской администрации в интервью «Вчасно» рассказал местный активист Владимир Елец.

Этот общественный деятель рвет шаблоны феодальных традиций «Дзержинского уезда» (Дзержинск — прежнее название Торецка). В городе, обойденном вниманием центральной власти, трудно найти более упрямого борца за Украину. Хотя порой кажется, что союз уголовных элементов и «поклонников русского мира» в Торецке стал еще крепче, чем до войны.

Например, год назад неизвестные сожгли бусик, на котором Елец возил помощь военным, и долгое время это происшествие рассматривалось как неосторожное обращение с огнем. Но Елец не сдается: в этом месяце он стал региональным консультантом гражданской сети «Свои».

Задача проекта — помочь жителям Донецкой области разобраться в хитросплетениях реформ и инструментах влияния на органы власти. А главное — «заразить» активной позицией как можно большее число людей. Сделать это в регионе, жители которого не любят «высовываться», не так-то просто.

— Как Торецк пережил обстрелы? Что думают и говорят в городе по этому поводу?

— 21-го мая с 5 утра начался бой, который длился восемь часов. Семь зданий в результате повреждены, а кроме того — детский приют. Сирот переселили в городскую больницу. И тут возникает вопрос: а почему этого не сделали заблаговременно, почему 4 года дети находились на линии фронта? Среди мирных жителей раненых и погибших нет, а вот два бойца погибли и 4 военных ранены. Вот такая ситуация у нас, начиная с 9 мая. Очень жесткая. Повторился 2015 год по интенсивности…

Люди, конечно, напуганы. Тем более, что ни оповещений, ни разъяснений не было до конца обстрелов. Вообще ничего со стороны военно-гражданской администрации. Люди метались в панике. А с 22 мая все школьники находятся на дистанционном обучении.

Распространяются какие-то бредовые слухи о том, что якобы «правосеки» ссорятся с ВСУ и сами себя обстреливают. Хотя очевидно же, что все летит со сторон Горловки. Но телевидение «ДНР», которое смотрят местные жители, правды не расскажет, а от ВГА объяснений ноль.

— В августе прошлого года руководителем военно-гражданской администрации Торецка стал Ярослав Руденко. Вы же сами и ратовали за введение ВГА в вашем городе. И теперь недовольны?

— Да, мы еще в 2015 году писали обращения к Павлу Жебривскому о том, что нам нужно ввести военно-гражданскую администрацию. Надеялись, что придет к нам офицер ВСУ, не заангажированный системой, обновит аппарат и расставит точки над «і», но… Не поменялось ничего. Даже после введения в Торецке военно-гражданской администрации и назначении ее главы Ярослва Руденко, руководить городом продолжает бывший мэр, «регионал» Слепцов.

— Экс-мэр Владимир Слепцов в 2014-ом рассказывал на «митингах против фашизма» страсти про Нацгвардию, а летом 2016-го участвовал в блокировании ВСУ, во время последнего обмена с «ДНРовцами» вдруг спрятался в автобусе с журналистами, и, кстати, за него заступилась омбудсмен Валерия Лутковская. Он ведь по-прежнему обвиняемый?

— Я вам напомню, что в августе 2016 года господин Слепцов был арестован по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и участие в террористической организации, но после отказа от обмена он не вернулся в тюрьму, а остался на воле. И сейчас свободно перемещается по городу, хотя его статьи не подразумевают залога.

По делу Слепцова продолжается суд в Славянске. Кстати, попасть в суд мы не можем, т.к. слушания проходят в закрытом режиме. Суд, получается, в закрытом, а Слепцов — в открытом… Обвиняемый на свободе и свободно может влиять на свидетелей, которых по делу проходит около 70. Я представляю, в каком находятся состоянии те, кто свидетельствовал против мэра — зная, что он на свободе.

— После Майдана выборы в вашем городе не проводились, долгое время правили те же люди из горсовета, которые дирижировали «референдумом». А какая сегодня ситуация?

— Сегодня тот же Слепцов влияет через людей, которых когда-то нанимал на работу: работников исполкома, бывших работников милиции, которой дали название полиция. Депутатов у нас нет с тех пор, как введена военная администрация, но «паутина», созданная Слепцовым, существует.

— Что за «паутина»?

— Практика, при которой почти во всех сферах есть интерес и контроль Слепцова. Например, как у нас работают рынки? Предприниматели не ходят с отчетами в налоговую. Вместо этого к ним приходит человек, которому они сдают деньги. У нас в городе даже реестра предпринимателей нет. Большая часть бизнеса находится в тени. И это при нехватке средств, при отрицательном бюджете

— На восстановление Донбасса сейчас выделяются грандиозные суммы…

— Но ни один инфраструктурный проект в Торецке за 4 года не реализован. Начали делать парк из средств областного экологического фонда — бросили, начали строить ЦНАП (центр предоставления админуслуг) и тоже бросили. А в это время в Краматорске строятся ледовые дворцы… Местным обидно.

— Недавно о Торецке снова заговорили как о мафиозном городе. Нового главу полиции сравнивают с известным американским гангстером Аль Капоне. Как вы относитесь к нему?

— Еще зимой я подал заявление в полицию относительно проверки законности одного бизнеса: автостоянки на улице Виктора Сорочука, которой занимается дочь Слепцова. Написал, что следует проверить, платят ли они налоги (по моей информации — никогда не платили налог на землю и другие). На это мне ответил новый исполняющий обязанности начальника полиции Судариков (которого назвали «Аль Капоне»), что после беседы с руководителем мне дадут ответ. Там нужно обращаться в фискальные органы, а в полиции собираются беседовать — может, в этом году, а может через год. Вопрос завис.

После освобождения города у нас поменялось 6 начальников полиции, а механизм все тот же. Новые люди, если появляются в полиции, их не допускают к делам, имеющим отношение к экономике, они обслуживают концерты, ездят на блокпосты. А старые кадры прикрывают то, что в тени.

Иногда я шучу, что у нас самый свободный город в мире: можно торговать фальшивой водкой, давать взятки, как бывший депутат Игорь Рыбак, организовывать террористические организации (как Слепцов), сжигать машины и бить волонтеров. Если хорошие отношения с господином Судариковым, то можно.

— А, кстати, во время «русской весны», где был ваш главный полицейский?

— Так случилось, что когда был захват здания полиции, тогдашний заместитель главы полиции Судариков находился в Бердянске и сильно переживал за своих сотрудников, которых в этот момент закидывали в подвал нашего же ГОВД. Но зато в прошлую годовщину освобождения Торецка он получил медаль за освобождение города. Я пытался добиться от бывшего начальника полиции Алексея Мирошниченко — подавал ли он ходатайство, он сказал: «Ни в коем случае». Обратился к главе Торецкой ВГА Ярославу Руденко, он тоже говорит — не подавал. И как наш полицейский превратился в «боевого офицера — освободителя» — не понятно. А в полиции из изменений только новый забор и немного дополнительного оснащения.

— И жителей города это все устраивает?

— За 18 лет, которые «регионал» Слепцов правил городом, жителей Торецка приучили бояться всего. Вот ко мне на днях пришло письмо (достает несколько тетрадных листов) от местной жительницы, пенсионерки. И я бы не сказал, что особо критическое, письмо с замечаниями и просьбами. Автор написала, что письмо надо уничтожить после прочтения. Вот насколько в эпоху Владимира Никитовича Слепцова народ привык бояться и помалкивать. Свое мнение иметь и высказывать люди разучились.

— Мрачновато. Как же вы намереваетесь воодушевлять местных на активность?

— Мы с соратниками по гражданской деятельности не опускаем рук. Есть идеи, способные пробудить неравнодушие. Раз городу не дают денег, будем благоустраивать сквер на проспекте Шахтеров своими руками. Оснастим лавочками, посадим растения, сделаем место досуга горожан. А 21 июля будет день освобождения Торецка от российских оккупационных войск — задумали массу интересного, но пока идет организация, подробности разглашать не буду.