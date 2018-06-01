В "ДНР" знают причину дефицита бензина и посетовали, что при Украине эта проблема решалась быстро

01.06.2018 17:36

Все проблемы с топливом для жителей оккупированных территорий происходят от того, что они оккупированы, - эксперт из "Республиканской топливной компании" "ДНР" подробно прояснил ситуацию с отсутствием бензина на заправках. На днях источник в "ДНР" из руководства "Республиканской топливной компании" рассказали, что причиной нынешнего бензинового кризиса в обеих псевдореспубликах является то, что и у "ДНР", и у "ЛНР" остался один-единственный поставщик топлива - государство Россия.

Он посетовал, что раньше, при Украине, тоже был сезонный дефицит топлива, т. к. традиционно в этот период НПЗ закрываются на реконструкцию. И проблема решалась моментально: недостающие объемы закупались у поставщиков из Беларуси или Литвы. Теперь с "республиками" никто из бывших поставщиков оттуда дела иметь не хочет - боятся, причем даже российские поставщики боятся: за торговлю с незаконными террористическими объединениями можно нарваться на санкции Украины, а она, между прочим, является важным рынком для российских топливных компаний. Остается один-единственный поставщик - российские государственные ТК. Но когда в России начинается подорожание и дефицит бензина, они обслуживают оккупированные территории "по остаточному принципу". Недавнее подорожание бензина в России, которое началось еще в мае, ударило бумерангом по потребителям в "ДНР". Никому не интересно поставлять бензин в анклавы боевиков с риском да еще и по льготной цене. "Власти ДНР", импортирующие бензин по "серым" схемам, сейчас срочно скупают остатки топлива у тех поставщиков из России, с которыми смогли договориться, а потом выдают этот бензин "в час по чайной ложке". Руководство обеих "республик" обещает населению, что скоро ситуация выправится, но она уже длится гораздо больше обычных недельных бензиновых кризисов, которые, по словам жителей Донецка, случаются по 2-3 раза в год во время оккупации. Источник в "Республиканской топливной компании" думает, что власти псевдореспублик надеются, якобы Москва административным решением сгладит ситуацию с поставками. Но пока "воз и ныне там" - бензина как не было, так и нет.

Источник "Диалог.UA"