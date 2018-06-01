В Донецке горела многоэтажка. Погиб мужчина

01.06.2018 18:39

В неподконтрольном украинским властям Донецке горела квартира в девятиэтажке, на пожаре погиб мужчина. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«В 04.45 1 июня в Донецке, Кировский р-н, ул. Островского, квартира на пятом этаже девятиэтажного дома – пожар. В результате пожара погиб мужчина 1980 года рождения», – говорится в сообщении.

Источник Донецкие новости.