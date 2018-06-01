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Архив - Донецкая область

В Донецке горела многоэтажка. Погиб мужчина

01.06.2018 18:39
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В Донецке горела многоэтажка. Погиб мужчина

В неподконтрольном украинским властям Донецке горела квартира в девятиэтажке, на пожаре погиб мужчина. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».
«В 04.45 1 июня в Донецке, Кировский р-н, ул. Островского, квартира на пятом этаже девятиэтажного дома – пожар. В результате пожара погиб мужчина 1980 года рождения», – говорится в сообщении.
Источник Донецкие новости.



Теги: Донецк, Донбасс, мужчина, пожар
 
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