В Горловке прогремел взрыв в больнице

01.06.2018 10:30

В ночь на 1 июня 2018 года, около 23:30 в центре оккупированной Горловки прогремел мощный взрыв, который слышали местные жители близлежащих районов. Взрыв произошел в центральной больнице. Об этом сообщают местные жители социальных сетях, передают "Ведомости Донбасса".

«Около 23:30 прогремел взрыв, говорят разрыв гранаты в ГБ №2. Грохот был слышан за площадью Победы», — рассказывает местная жительница.

«Бабахнуло, что-то действительно мощно, даже наверно не граната… Стекла аж в доме затряслись», — рассказал горлвочанин.

Источник в т.н. «силовых ведомствах ДНР» подтвердил взрыв неизвестного устройства в хирургическом отделении городской больнице. Пострадавших нет, а причины взрыва в данный момент выясняются.