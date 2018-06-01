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Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности

01.06.2018 11:59
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Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности

В связи со сменой куратора "Кремля" в террористической "ДНР" устроили "чистки". Некоторые "функционеры" сбежали в РФ спасать свои жизни, другие уже сидят "на подвале". Соцсети "гудят" о серьезной “чистке" в рядах террористической "республики", передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что человека от ФСБ Владислава Суркова военные принудительно оттеснили от кураторства "Л/ДНР". Его место в самое ближайшее время займет КГБист Михаил Бабич. Его люди уже начали "шерстить" руководство "ДНР".

Так, уже появилась информация об устранении главаря "ДНР" Александра Захарченко и "министра доходов и сборов" Александра Тимофеева, известного как "Ташкент". У первого еще есть шанс остаться в республике, но с понижением.

Что касается "министра", то с ним дела плохи. Сейчас в Москве решают вопрос, как лучше расправиться с "Ташкентом". Данные лица уже нанесли визит новому куратору в Москве, но им пришлось вернуться обратно "несолоно хлебавши".

Стоит отметить, что часть верхушки "республики" загадочным образом исчезла. Так, несколько месяцев назад пропал террорист и главный конкурент Захарченко - Александр Ходаковский. Ходят слухи, что он сбежал в Москву, спасая собственную жизнь. Однако подтверждения нет. Не исключено, что позже его обнаружат "на подвале".



Теги: Россия, Донбасс, Ташкент, ФСБ, ДНР, Захарченко, соцсети, Ходаковский, Сурков, кураторы, РФ
 
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