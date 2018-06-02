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Архив - Донецкая область

Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются

02.06.2018 13:52
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Битва за Донбасс: 2 июня обстрелы продолжаются

Начиная с полуночи и до 11.00 сегодня, 2 июня, зафиксировано уже 9 прицельных вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

По данным пресс-центра Объединенных сил (ОС), около шести утра из стрелкового оружия боевики обстреляли КПВВ "Майорск". К счастью пострадавших нет.

Вражеские огневые провокации с применением гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия наблюдались в основном на Донецком направлении в районе н.п. Гнутово, Тарамчук, Лебединский, Широкино, Водяное, Павлополь и шахты Бутовка.

Вражеский обстрел из миномета калибра 82 мм был зафиксирован по защитникам н.п. Новотошковское, что на Луганском направлении.

"Сегодня утром, в результате боевых действий на Донецком направлении от огня вражеских снайперов получили ранения два наших защитника. Их было оперативно эвакуировали в медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих защитников – тяжелое", - сообщает полковник Александр Мотузяник из пресс-центра Министерства обороны Украины.

Напомним, что сегодня, 2 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.

Напомним, что 1 июня оккупанты совершили 33 обстрела, в том числе из тяжелого вооружения. 

В рядах противоборствующих сторон есть потери.



Теги: Донбасс, снайпер, обстрелы, ООС
 
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