Боевики сегодня обстреливали Авдеевку из минометов и мешали работе ДФС

02.06.2018 18:15

В течение текущих суток, 2 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. По данным пресс-центра ООС, боевые действия продолжались преимущественно на Донецком направлении (вблизи Авдеевки, Опытного и Водяного), а также у Новотошковского, что на Луганщине.



"В течение дня боевики в очередной раз помешали начать работы на Донецкой фильтровальной станции. Враг вел огонь из минометов по окрестностям Авдеевки, так и непосредственно из стрелкового оружия по Донецкой фильтровальной станции, не дав возможности доставить ремонтные бригады, - отмечается в вечерней сводке. - Во время боевых действий в течение текущих суток трое военнослужащих получили ранения. Потери противника уточняются".