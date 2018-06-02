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Донбасс можно вернуть в два этапа
Эксперт общественной организации "Экспертиза реформ" Татьяна Барановская считает, что для реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Донбасса и Крыма в новом формате переговоров со странами-подписантами Будапештского меморандума "Минск-3" необходимо реализовать два этапа.
"Первый этап предложенной нашей модели должен завершиться подписанием многостороннего соглашения между Украиной, Россией, США, Великобританией, а также Францией и Германией в качестве стран-наблюдателей. Второй этап реинтеграции предлагается провести на протяжении 10 лет с момента подписания такого соглашения", – цитирует Барановскую издание "Донецкие новости".
По мнению Барановской, главными обязанностями Российской Федерации по такому соглашению должны стать:
- освобождение всех оккупированных территорий Украины – как Крыма, так и Донбасса ("Такое освобождение должно произойти от всех военных формирований, которые находятся под контролем РФ, а также ото всех незаконных вооруженных формирований, которые опосредовано контролируются Россией");
- полное прекращение РФ работы и федеральных органов ("Это касается Крыма, и оккупационных администраций, которые сейчас функционируют на Донбассе. Кроме этого, все решения федеральных органов РФ, которые касаются Автономной Республики Крым, должны быть признаны такими, которые утратили силу");
- добровольная (в досудебном порядке) компенсация в полном объеме убытков, которые сегодня причинены государству Украина, ее гражданам и юридическим лицам.
"Важным также является то, чтобы РФ взяла на себя обязательства содействовать рассмотрению и принятию Советом безопасности ООН решения о введении в Украину миротворческого контингента", - отметила эксперт.
При этом Барановская подчеркивает, что Украина должна принять огромное количество законодательных актов по вопросу реинтеграции неподконтрольных территорий, чтобы страны-гаранты Будапештского меморандума согласились на условия переговоров в формате "Минска-3" и выполнение условий этих соглашений по восстановлению территориальной целостности страны.
"Еще до момента подписания соглашения Украина должна объяснить всему миру, как она будет вести себя с освобожденными от оккупации территориями. Каким образом на этих территориях будет осуществляться государственное управление. Каким образом будет обеспечиваться защита прав и свобод граждан. Поэтому уже сегодня Украина должна обеспечить системную законодательную базу по полной реинтеграции оккупированных территорий", – отмечает представитель ОО "Экспертиза реформ".
По словам Барановской, эксперты считают, что на протяжении двух лет с момента прекращения военной агрессии власть на этих территориях должны осуществлять местные государственные администрации и система исполнительных органов власти, которые "работали на тех территориях еще до начала военной агрессии".
"Вместе с миротворческим контингентом они смогут обеспечить мероприятия по принципу "трех Д" – деоккупацию, демилитаризацию и подойти к главному пункту нашей модели – подготовиться к полноценной реализации реформы по децентрализации, – продолжила Барановская. - Мы уверены, что именно благодаря реализации реформы по децентрализации и проведение на указанных территориях выборов в объединенные территориальные громады в будущем даст возможность обеспечить защиту прав и свобод граждан на тех территориях и обеспечить нормальную жизнедеятельность".
Эксперт подчеркнула, что для обеспечения полной реинтеграции неподконтрольных украинскому правительству территорий Украине необходимо принять "огромный массив действующего законодательства".
"С момента подписания соглашения ("Минска-3", – прим.ред.) должны утратить силу и так называемый "закон о деоккупации", и закон об особенностях порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, закон о военно-гражданских администрациях. Должны быть также внесены изменения в Конституцию Украины, в закон о местных выборах о добровольном объединении территориальных громад", – считает Барановская. - Проведение такой обоснованной законодательной работы позволит Украине убедить страны-гаранты и международных партнеров в том, что мы сможем обеспечить в будущем должное выполнение своих обязательств по соглашению ["Минск-3"]".
Напомним, что эксперт общественной организации "Экспертиза реформ", кандидат социологических наук Александра Дейнеко считает: к ответственности за аннексию Крыма и войну на Донбассе можно привлечь не только Россию, но и США, и Великобританию. Именно эти страны подписали Будапештский меморандум и нарушили свои международные обязательства по защите территориальной целостности Украины.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, переговоры, реинтеграция, Будапештский меморандум
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