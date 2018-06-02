Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей

02.06.2018 20:00

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ продолжает мероприятия ускоренного доукомплектования личным составом подразделений российских оккупационных войск на Донбассе.



"Учитывая массовое нежелание местного населения быть причастным к преступной деятельности российских оккупантов, вербовщики вынуждены набирать пополнение за счет непригодных по состоянию здоровья лиц и бывших военнослужащих, уволенных за нарушение воинской дисциплины, - отмечают в ГУР. - В то же время, в отдельных подразделениях российских оккупационных войск, действующих на линии соприкосновения, растет недовольство наемников из числа местного населения методами и формами управления кадровых офицеров ВС РФ, их пренебрежительным и унизительным отношением к подчиненным".