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Архив - Донецкая область

Донбасский фронт: озвучены первые летние потери

02.06.2018 07:16
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Донбасский фронт: озвучены первые летние потери

В пресс-центре операции Объединенных сил (ООС) сообщили о потерях украинских воинов и оккупантов на донбасском фронте.

В утренней сводке отмечается, что за прошедшие сутки, 1 июня, ранения получил 1 украинский воин. Пострадавшего оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь.

"В течение текущих суток потерь у наших войск нет. Потери противника, по данным разведки, составили: 3 оккупанта уничтожены и 2 ранены", - сообщает пресс-центр ООС.



Теги: Донбасс, потери, обстрелы, оккупанты, ООС
 
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