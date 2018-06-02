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Донецкую область охватило фестивальное "Дикое поле"
Сегодня, 2 июня, на границе Запорожской и Донецкой областей начался историко-культурный фестиваль "Дикое поле. Путь в Европу".
Мероприятие проходит на берегу водохранилища, в пределах охранной зоны Украинского степного природного заповедника "Каменные могилы" на территории Никольского района Донетчины.
Фестиваль посвящен Дню степи и защитникам украинской земли разных времен. По данным пресс-службы Донецкой ОГА, в программе фестиваля: реконструкция истории Украины в различных периодах (скифская, казацкая, княжеская, АТО), презентация туристических маршрутов от городов и районов области, показательные выступления украинского казачества, казацкие соревнования, презентация старинных и национальных блюд.
Для гостей праздника работает вернисаж и разнообразные мастер-классы, проходят конкурсно-развлекательные программы для детей, спортивно-развлекательная программа для взрослых, степной университет.
В ходе праздника состоится фестиваль воздушных змеев, концерт лучших коллективов области и гостей, вечерний показ современных украинских фильмов под открытым небом и многое другое.
Теги: Донбасс, фестиваль, культура, казаки, традиции
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