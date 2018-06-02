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Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса

02.06.2018 18:55
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Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко уверен, что президент России Владимир Путин не готов идти на уступки в отношении введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

"Путин иногда склонен к резкой смене тактики, но не стратегии. Думаю, что просто так он из Донбасса не уйдет. Таких подарков он делать не будет. Те, кто внимательно анализируют российскую политику, я думаю, это прекрасно понимают, - отметил Фесенко в интервью Ukrlife.TV. - Я знаю, в том числе от российских коллег, что по Донбассу Россия готова договариваться, но на своих условиях, либо с максимальным учетом своих условий. По Крыму – пока речь об этом вообще не идет".

По словам политолога, позиция России в отношении введения миротворческой миссии ООН на Донбасс стала очевидной после встречи президента РФ Владимира Путина сначала с канцлером Германии Ангелой Меркель (в Сочи), потом – с президентом Франции Эммануэлем Макроном (в Санкт-Петербурге).

"Ни на какие уступки в этом вопросе Путин не пошел. В чём-то даже позиции ужесточились, - отметил Фесенко. - Если в конце прошлого года, в начале этого были намеки на то, что Россия готова согласиться на то, что миротворцы могут быть не только на линии разграничения, но и внутри неконтролируемой территории, то сейчас Путин говорит только о том, что только охрана для миссии ОБСЕ – и всё… Это абсолютно неприемлемо для нас и недостаточно для западных переговорщиков, потому что нет основы для компромисса. На мой взгляд, не стоит надеяться на какое-либо продвижение по этому вопросу, как минимум до конца 2019 года, до окончания наших выборов – и президентских, и парламентских".

Напомним, что в то время, как Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ, Украина и ее западные сторонники настаивают, чтобы миротворцы ООН стояли на украино-российской границе, а также имели доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, переговоры, миротворцы, Фесенко
 
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