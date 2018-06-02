Как примет мобильный сервисный центр МВД: опубликован график для Донецкой области

02.06.2018 18:10

В подконтрольной части Донецкой области с 6 по 27 июня состоятся выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.



Приводим вашему вниманию график, размещенный на сайте Главного сервисного центра МВД Украины:



6 июня – Лиман (бывший Красный Лиман), ул. Независимости, 46;

7 и 8 июня – Николаевка, пл. Энергетиков, 2/14;

14 июня – поселок Никольское (бывший Володарское), ул. Свободы, 87;

15 июня – Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;

21 июня – поселок Александровка, ул. Конституции, 27;

22 июня – Доброполье, пр-т Победы, 2;

26 июня – Светлодарск, пр-т Мира, 5;

27 июня – Северск, ул. Центральная, 8.



Режим работы центров "на колесах" – с 10:00-11:00 до 16:00.



Контактный телефон регионального сервисного центра МВД в Донецкой области – (0629) 47-41-60.



Напомним, что мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.



Услуги МCЦ МВД:



регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения;

прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.