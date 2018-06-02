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Лето на Донбассе началось с минометных ударов и снайперских дуэлей
По данным пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), за прошедшие сутки, 1 июня, российско-оккупационные войска продолжали испытывать на прочность оборону украинских воинов у Крымского, Светлодарска, и Мариуполя. Представители ОС вели активную оборону и адекватно отвечали на действия противника.
"Оккупанты 33 раза в сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли тяжелое вооружение, - отмечается в сообщении. - В районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине, а также на Горловском направления в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское, враг прибегал к провокациям, открывая беспокоящий огонь из стрелкового оружия. Подразделениями объединенных сил огневые точки противника были быстро подавлены".
В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применения оккупантами снайперов. В то же время, подразделения ОС принимают ряд контрснайперских мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника.
"Активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь, и Широкино. Противник дважды применял на этом направлении тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы", - уверяют в пресс-центре ООС.
Напомним, что в рядах противоборствующих сторон 1 июня есть потери.
Теги: Донбасс, снайпер, обстрелы, оккупанты, ООС
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- Лето на Донбассе началось с минометных ударов и снайперских дуэлей07:55
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива07:25
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- У российско-украинской границы замечена военная колонна: появилось видео09:18
- У донбасских КПВВ зафиксированы односторонние очереди09:10
- На Донбассе обстреляли беспилотник наблюдателей08:55
- Опубликованы подробности сражения боевиков и Луганского погранотряда08:37
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