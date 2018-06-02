- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- Скандал с прифронтовым Зайцево: глава ВГА "подставил" Объединенные силы18:35
Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 июня), в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС) обнаружены мины, которые помешали работе наблюдателей.
Усилия СММ, направленные на осуществление мониторинга и содействие обеспечению доступа сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" к ДФС, а также проведение ремонтных работ на станции, были прерваны из-за наличия 18 противотанковых мин в 1,2 км к северу от станции поперек автодороги Н20, отмечается в отчете.
Наблюдатели проинформировали офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) о наличии этих мин. Группа по разминированию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провела разминирование полосы шириной 6–8 м на асфальтовом покрытие автодороги, однако не удалила с дороги противотанковые мины. Члены патруля Миссии решили не продолжать движение по соображениям безопасности, впоследствии работа была приостановлена. Осуществляя мониторинг в том же месте, наблюдатели слышали взрывы неопределенного происхождения, а также огонь из стрелкового оружия, несмотря на предоставленные четкие гарантии безопасности.
Напомним, что район ДФС остается одной из наиболее горячих точек на Донбассе. Предприятие находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта. Это Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем т.н. "ДНР", а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, подконтрольные украинскому правительству. Общее число потребителей ДФС превышает 400 тысяч человек. Станция не раз становилась мишенью в необъявленной гибридной войне на Донбассе.
Так, 17 мая в результате попадания взрывоопасного предмета на территорию ДФС была повреждена электрощитовая, остановились насосные агрегаты. Без воды остались сотни тысяч жителей по обе стороны линии разграничения. Обезвоженной оказалась и Авдеевка. Лишь 23 мая стало известно, что ДФС запущена в работу.
Сегодня, 2 июня, у ДФС вновь фиксировались обстрелы.
Теги: Донбасс, обстрелы, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ, ДФС
- Донецкую фильтровальную станцию расстреливают "на камеру"
- СММ ОБСЕ показала огненное "перемирие" у Донецкой фильтровальной станции
- Война у Донецкой фильтровальной станции: взрыв в воздухе и полет более 100 снарядов
- Атаки на Донецкую фильтровальную станцию продолжаются
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Донецкая ОВГА призвала ОБСЕ вести круглосуточный мониторинг ДФС
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Жители Донбасса убивают оккупантов во время спора22:00
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса18:55
- В ОБСЕ рассказали о двух адских неделях Донбасса22:20
- Жители Донбасса убивают оккупантов во время спора22:00
- Мины помешали: у Донецкой фильтровальной станции снова проблемы21:40
- Дети переселенцев провели акцию с домиками21:20
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"21:00
- На юге Донетчины сняли с автобусов опасных людей20:40
- Обстреляны районы ДФС, Майорска, Светлодарска, Дебальцево и Ясиноватой20:19
- Донбасс: в оккупационные войска набирают больных и нарушителей20:00
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"19:40
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса