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Мирных граждан расстреливают на Донбассе, не давая покинуть новую "горячую точку"
После того, как Объединенные силы (ОС) взяли под контроль Чигари (часть поселка Южное, бывшее - Ленинское, что на Донетчине) Торецкого городского совета (ранее- Дзержинск), оккупанты Донбасса превратили жизнь местных жителей в ад.
Как отмечает руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин, эскалация в Чигарях вспыхнула с 9 мая и совпало со взятием ВСУ под контроль этого небольшого многострадального населенного пункта, расположенного у шахты Гагарина (ранее поселок располагался на "ничейной земле" между позициями сторон).
Местные жители обратились к представителям ГМ с просьбой донести до международных организаций и представителей противоборствующих сторон их мольбу. Люди просят прекратить стрелять и дать возможность покинуть поселко.
"По словам мирных жителей, с начала эскалации в поселке было повреждено более 50 домов, в том числе 6 домов было уничтожено огнем до фундамента", - сообщал Каплин.
После этого призыва в Торецке, напротив местной администрации, состоялась координационная встреча, на которую пришли люди, покинувшие поселок, местные власти и гуманитарные организации.
1 июня Каплин сообщил "Громадському", что от 25 до 35 человек не могут выехать на безопасную территорию из Чигарей. Он также рассказал, что около 40 человек вышли из поселка в Торецк, еще столько же людей - в Горловку на неконтролируемой территории.
По его словам, нет однозначной причины, почему поселок заблокирован. "Введен "красный режим", люди говорят о том, что нет гарантий от донецкой стороны, что их не будут обстреливать, - отметил Каплин, подчеркнув, что военнослужащие Украины подтвердили – они готовы дать гарантий прекращения огня с украинской стороны, но все ждут письменных гарантий от оккупантов Донбасса.
В свою очередь, пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) сообщила что из соображений безопасности запрещено передвижение любых частных автотранспортных средств, остающихся в Южном-Чигарях.
"Такое решение Штаба Объединенных сил связано с тем, что все местные дороги находятся в зоне прямого поражения из стрелкового оружия со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) оккупационной администрации РФ, которые в случае фиксации перемещений открывают огонь", – говорится в сообщении МинВОТ от 1 июня.
В министерстве отметили, что в результате таких действий из семи автотранспортных средств, которые оставались в районе поселка по состоянию на начало недели, за последние двое суток два сгорели. "Такие действия со стороны НВФ по отношению к гражданскому населению является вопиющим нарушением норм международного гуманитарного права", – подчеркнули в министерстве.
По данным сектора МинВОТ в Донецкой области, в населенном пункте остается почти 70 мирных жителей, из них четверо детей в возрасте от 10 до 16 лет. ВСУ помогают жителям района вывозить личные вещи и оказывают необходимую гуманитарную помощь. "Проводить принудительную эвакуацию граждан пока не планируется. Ведется работа по выявлению неотложных гуманитарных потребностей жителей, выясняется, кто из них готов выехать и какая помощь им нужна", – отмечают в министерстве.
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, оккупанты, мирные граждане
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