На Донбассе проверяли информацию о заминировании

02.06.2018 12:20

Сегодня, 2 июня, в 1:30 ночи в отделение полиции г. Мирноград (бывший Димитров, подконтрольная часть Донецкой области) поступило сообщение от неизвестного о том, что через 15 минут будет заминировано местное кафе.



На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Уже через несколько минут после принятого вызова опасная территория была оцеплена сотрудниками полиции. Все граждане, которые находились в зоне риска, были эвакуированы. Также к работе были привлечены кинолог со служебной собакой и работники ГСЧС.



В результате тщательного обследования помещения кафе и прилегающей территории взрывоопасных веществ и устройств обнаружено не было.



Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса Украины.



Сейчас правоохранители устанавливают личность лжеминера.