На Донбассе за взятку задержан патрульный

02.06.2018 12:03

Представители Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил и прокуратуры Донецкой области задержали сотрудников местной патрульной полиции по факту получения неправомерной выгоды.



Предварительно установлено, что во время дежурства на стационарном посту нарядом полиции было обнаружено транспортное средство, владелец которого лишен права на управление. За непривлечение гражданина к административной ответственности работники полиции, не входившие в состав Объединенных сил, предложили водителю предоставить неправомерную выгоду в размере 300 долларов США. Последний согласился.



Впоследствии водитель обратился в прокуратуру с заявлением о вымогательстве и намерении получить работником неправомерной выгоды.



Водитель оставил сверток с денежными средствами в определенном месте, который впоследствии забрал один из сотрудников патрульной полиции. И был задержан. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.



Командование Объединенных сил и в дальнейшем будет принимать меры по наведению порядка и законности в районе проведения операции, сообщает пресс-центр ООС.