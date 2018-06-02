На донбасском блокпосте задержали авто с гранатами и ракетами

02.06.2018 16:00

Пресс-центр Объединенных сил сообщил, что сотрудники Нацполиции Донетчины совместно с военнослужащими Нацгвардии (из состава Объединенных сил) во время проверки на блокпосте задержали опасный автомобиль.



В транспортном средстве, в котором находились трое местных жителей, обнаружили в багажнике три гранаты, 8 ударно-дистанционных запалов, 3 заряда к подствольному гранатомету и 5 сигнальных ракет.

В полиции Донетчины уточнили, что указанный инцидент произошел в Курахово (Марьинский район). За рулем транспортного средства находился 25-летний мужчина и два пассажира. Все они живут в Великоновоселковском районе.

Опасные предметы изъяты. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.