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Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма
Эксперт общественной организации "Экспертиза реформ", кандидат социологических наук Александра Дейнеко считает, что к ответственности за аннексию Крыма и войну на Донбассе можно привлечь не только Россию, но и США, и Великобританию. Именно эти страны подписали Будапештский меморандум и нарушили свои международные обязательства по защите территориальной целостности Украины.
Как передают "Донецких новости", об этом Дейнеко заявила 31 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве. По ее словам, Украине необходимо напомнить миру о Будапештском меморандуме и ответственности, чтобы изменить и расширить круг субъектов Минского процесса.
"Тут стоит вспомнить 1994 год, в частности, когда Украина окончательно отказалась от ядерного оружия, приняв известный закон "О присоединении к договору о нераспространении ядерного оружия" 1968 г. В этом законе было указано, что он вступает в силу тогда, когда страны-гаранты предоставят Украине определенные гарантии безопасности. Это произошло 5 апреля 1994 г., – напомнила эксперт. - Этим документом стал так называемый Будапештский меморандум. Его полное название – "Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия". Странами-гарантами по этому документу выступили такие страны, как Россия, США и Великобритания".
Дейнеко назвала ключевые для нашей страны гарантии, которые были закреплены в Будапештском меморандуме: уважение к суверенитету и существующим границам Украины, обязательство воздержаться от использования экономического давления и угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины.
"Стороны Будапештского меморандума также подтвердили свои обязательства добиваться немедленных действий со стороны Совбеза ООН в случае, если Украина станет жертвой международной агрессии. Сейчас мы фиксируем нарушения этого меморандума, поскольку у нас аннексирован Крым и фактически военная агрессия на Донбассе", – отметила Дейнеко.
По ее словам, эксперты нашли выход, как привлечь к ответственности стран-участниц Будапештского меморандума. "Это принцип солидарной ответственности стран-подписантов Будапештского меморандума за невыполнение своих обязательств перед Украиной, - пояснила она. - Хочу подчеркнуть, что этот принцип отражен в международном праве. В частности, речь идет о Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №5680 под названием "Ответственность государств за международные противоправные действия". О чем говорится в этой резолюции? Если несколько стран несут ответственность за одно и то же международное противоправное действие, то каждую из этих стран можно привлечь к ответственности за эти действия".
Дейнеко уверена, что Украина сейчас не должна "стоять с протянутой рукой" перед международными кредиторами, а должна требовать компенсации за причинение ущерба в результате невыполнения своих международных обязательств странами-подписантами Будапештского меморандума.
По ее словам, резолюцией ООН обозначены основные принципы солидарной ответственности этих стран. "Первое направление – это прекращение и не повторение противоправного действия. Второе направление – это компенсация странами-нарушителями причиненного ущерба. Третье направление – это три формы ответственности: реституция, компенсация и сатисфакция, – отметила Дейнеко. - Реституция предусматривает восстановление состояния вещей до совершения противоправного действия. В нашем случае речь идет о восстановлении территориальной целостности Украины на территории АРК и на территории Донбасса под соответствующей модерацией этого процесса странами-гарантами в лице США и Великобритании".
Как разъясняет эксперт, компенсация предусматривает, прежде всего, возмещение финансового ущерба, причиненного непосредственно военными действиями и военной агрессией.
По мнению Дейнеко, учитывая сложившуюся ситуацию, у Украины в этом контексте есть несколько сценариев поведения на международной арене.
"Сейчас мы можем осуществлять информационные, правовые и дипломатические мероприятия, направленные на восстановление ядерного потенциала Украины, – отмечает Дейнеко. - Второе возможное направление – это предъявление иска к странам-гарантам за нарушение Будапештского меморандума, обращение с этим иском в Международный суд ООН. Но мы предлагаем обратить внимание на третий возможный сценарий развертывания событий. Это инициирование нового переговорного процесса под названием "Минск-3" с расширенным кругом субъектов этого процесса".
Эксперты предлагают, чтобы участниками нового переговорного процесса по Донбассу и Крыму стали Россия, США и Великобритания, которые не выполнили свои обязательства по Будапештскому меморандуму, а в статусе стран-наблюдателей пригласить к этому формату Германию и Францию.
"Результатом работы такого переговорного процесса, на наш взгляд, должно стать подписание соглашения, которое мы и называем "Минск-3" или в более расширенной версии – "О прекращении военной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях и их реинтеграции в состав Украины". Это обоснование того, почему и каким образом должен измениться состав субъектов Минского процесса", – разъяснила Дейнеко. - Первое направление – это изменение субъектов Минского процесса. И второе направление – это изменение содержания этих договоренностей".
Теги: Украина, Донбасс, переговоры, оккупация, аннексия, Минские соглашения
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