Обстрелы Донетчины: опубликована новая сводка СММ ОБСЕ

02.06.2018 10:40

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 июня), в Донецкой области с вечера 30 по вечер 31 мая Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. При этом было зафиксировано больше взрывов (около 150), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (приблизительно 130 взрывов).



Так, поздно вечером 30 и ночью 31 мая камера СММ на ДФС (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 1 снаряд с севера на юг в 3–6 км к западу, 6 снарядов с севера на юг в 200–300 метрах к западу, 1 взрыв, оцененный как разрыв снаряда в 100–200 метрах к западо-юго-западу и еще 1 взрыв, оцененный как выстрел в 4–6 км к западу.



Поздно вечером 30 и ночью 31 мая камера СММ на контрольном пункте въезда-выезда в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 2 выпущенные вверх осветительные ракеты и 1 взрыв неопределенного происхождения, а затем в общей сложности 3 взрыва неопределенного происхождения, 15 выпущенных вверх осветительных ракет, 2 вспышки дульного пламени и 17 снарядов (1 с северо-востока на юго-запад, 6 с юго-запада на северо-восток и 10 с юго-юго-востока на северо-северо-запад) — все в 0,5–8 км в секторе от северо-востока до востока.



Поздно вечером 30 мая, находясь в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), команда Миссии слышала около 40 взрывов неопределенного происхождения, а также приблизительно 100 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета — все в 2–5 км к северо-западу. Наблюдатели также слышали и видели 2 осветительные ракеты в 3–5 км к северо-западу.



В первой половине дня 31 мая, патрулируя приблизительно в 2 км к северо-западу от н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка) в течение около 2 часов, наблюдатели слышали 6 взрывов неопределенного происхождения и около 100 очередей из крупнокалиберного пулемета в 3–5 км к северо-западу и северо-северо-западу.



Со своей позиции приблизительно в 1 км к северо-западу от железнодорожного вокзала в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) в течение приблизительно 5 часов члены патруля Миссии слышали 15 взрывов неопределенного происхождения и 55 выстрелов из стрелкового оружия — все в 1–5 км в секторе от запада до северо-северо-запада. Осуществляя наблюдение на железнодорожном вокзале в Ясиноватой в течение около 1,5 часов, команда СММ слышала приблизительно 30 взрывов неопределенного происхождения и 2 выстрела из стрелкового оружия — все в 1–5 км к северо-северо-востоку, западо-юго-западу и западо-северо-западу.



Патрулируя в н. п. Крутая Балка (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Донецка) в течение примерно 5 часов, члены патруля Миссии слышали около 30 взрывов (из них 20 оценены как выстрелы из автоматического гранатомета) и 30 выстрелов из стрелкового оружия — все в 1–4 км к западо-юго-западу и западо-северо-западу.



Осуществляя мониторинг на западной окраине н. п. Старогнатовка (подконтрольный правительству, 51 км к югу от Донецка) в течение приблизительно 30 минут, наблюдатели слышали 6 взрывов, оцененных как выстрелы из автоматических гранатометов, и последовавшие разрывы снарядов, а также 20 выстрелов из стрелкового оружия — все в 3–5 км к северо-северо-востоку.